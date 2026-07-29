Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de vatandaşların ulaşım konforunu artıracak ve bölgedeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak Gebze Millet Bahçesi Kavşağı Projesi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Ulaşım yatırımlarıyla kente önemli kazanımlar katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hızla büyüyen ve göç alan Gebze'de ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, trafik yoğunluğunun sıkça yaşandığı Küçük Sanayi Sitesi, D-100 Gebze Doğu Kavşağı ve TEM yan yol bağlantılarını rahatlatmak amacıyla iki altgeçit ve yeni bağlantı yolları inşa ediliyor. Çalışmalar tamamlandığında trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak, ulaşım daha güvenli, hızlı ve konforlu hale gelecek.

KESİNTİSİZ VE AKICI TRAFİK HEDEFİNE ULAŞILACAK

Terminal Caddesi (TEM Güney Yan Yol) ile 1175 ve 1180 sokak kesişimlerinde bulunan ve sinyalizasyon sistemiyle yönetilen kavşaklarda yaşanan yoğunluğu ortadan kaldırmayı hedefleyen proje, bölgedeki ulaşımı köklü şekilde dönüştürecek. Projenin tamamlanmasıyla Gebze Küçük Sanayi Sitesi giriş-çıkışları ile D-100 Gebze Doğu Kavşağı ve TEM yan yol bağlantılarında trafik kesintisiz ve akıcı hale gelecek. Özellikle yoğun saatlerde yaşanan beklemelerin azalmasıyla sürücüler daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşayacak.

MİLLET BAHÇESİNE ERİŞİM DAHA KOLAY OLACAK

Gebze Millet Bahçesi ile Terminal Caddesi arasında oluşturulacak yeni bağlantı yolları sayesinde vatandaşların sosyal yaşam alanlarına ulaşımı daha kolay hale gelecek. Proje, mevcut trafik yükünü azaltmanın yanı sıra alternatif güzergâhlar oluşturarak kent içi ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak. Proje kapsamında Yol-6 güzergâhında planlanan 45 adet fore kazığın imalatı tamamlandı. Ekipler, Terminal Caddesi üzerindeki Altgeçit-2'de gerçekleştirilecek fore kazık çalışmaları için trafik kapama hazırlıklarını sürdürüyor. Etaplar halinde ilerleyen çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım daha güvenli, hızlı ve konforlu hale gelecek.

GÜÇLÜ ALTYAPI, MODERN ÜSTYAPI

Gebze Millet Bahçesi Kavşağı Projesi kapsamında toplam 4 bin 136 metre yol ile iki altgeçit inşa edilecek. Çalışmalar çerçevesinde 125 bin metreküp kazı, 15 bin metreküp dolgu, 4 bin 850 metreküp beton ve bin 127 ton nervürlü demir kullanılacak. Ayrıca projede 363 adet fore kazık, 504 metre betonarme istinat ve iksa duvarı, on binlerce ton yol üstyapı malzemesi ile kapsamlı altyapı imalatları gerçekleştirilecek. Bununla birlikte 5 bin 515 metre yağmur suyu hattı, 2 bin 635 metre orta gerilim kablosu, 18 bin metre boru hattı, modern aydınlatma sistemleri ve çeşitli üstyapı imalatlarıyla bölgeye uzun yıllar hizmet verecek güçlü ve modern bir ulaşım altyapısı kazandırılacak.