EY ve IIF iş birliğiyle sigortacılık sektörü alanında gerçekleştirilen Risk Yönetimi Anketi, CRO'ların temel yeteneklerini nasıl güçlendirdiğini ve stratejik danışman olarak şirketlere nasıl katkı sağladığını ortaya çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - Sigortacılık sektöründe üst düzey risk yöneticileri (CRO'lar), son dönemde giderek artan ve çeşitlenen risklerle karşıya karşıya kalıyor. Bu risk ortamı CRO'ların daha fazla sorumluluk ve geniş bir konu yelpazesiyle ilgilenmesine, iş tanımlarının da çok yönlü hale gelmesine neden oluyor.

Uluslararası danışmanlık, güvence ve vergi hizmetleri şirketi EY (Ernst & Young) ve IIF (Uluslararası Finans Enstitüsü) tarafından ilk kez sigortacılık sektörüne yönelik küresel çapta gerçekleştirilen “Risk Yönetimi Anketi” sonuçları, sigorta CRO’larının günümüzde ve önümüzdeki dönemde karşılaşabileceği en kritik sorunları ortaya koyuyor. Buna göre; siber güvenlik, teknoloji dönüşümü ve jeopolitik gelişmeler ile ilgili konular risk sıralamasında öncelik taşıyor. CRO’ların riskleri yönetmek ve olası aksaklıkların önüne geçmek için daha eleştirel düşünme becerisi, daha güçlü analitik ve daha fazla kurumsal çevikliğe sahip olması gerekiyor.

Anket; sigorta kurumlarının risklerinin doğru ve proaktif bir şekilde tanımlanması, etkin bir şekilde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyüme sağlanması için CRO’ları kilit alanlara yönlendiriyor.

GÜNDEMDEKİ RİSK KONULARI: SİBER GÜVENLİK, JEOPOLİTİK VE İKLİM

CRO’lar için siber güvenlik (%68), jeopolitik (%56) ve iklim (%50) konularındaki riskler, önümüzdeki üç yıl içinde en kritik gündem maddeleri arasında yer alıyor. Yapay zekâ ve makine öğrenimi (%43) ile yetenek açıkları (%41) riskleri ise devamında geliyor.

Sigortacılar için birden fazla alanda ciddi tehditler oluşturan bu kategorilerin birbiriyle kesişmesi, ortaya çıkabilecek riskleri çok daha karmaşık hale getirebiliyor. Jeopolitik risklerin daha yoğun siber saldırıya yol açması ve daha fazla makroekonomik dalgalanma yaratması mümkün olabiliyor. Benzer şekilde, Gen AI teknoloji kullanımının artması da zamanla daha büyük yetenek açıklarına yol açıp iş gücünü etkileyebilir hale geliyor.

EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Levent Atakan anket ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde, sigortacılık sektöründe üst düzey risk yöneticilerinin rolü artık sadece risk yönetimiyle sınırlı kalmayıp, stratejik danışmanlık ve liderlik gerektiren çok yönlü bir görev haline geldiğini söyledi. Bugüne kadar CRO'ların gündeminde bu kadar çeşitli veya kritik öncelikler bulunmadığını ancak yeni zorluklar, daha güçlü analitik becerilere ve kurumsal çevikliğe sahip olunmasını gerektiğini kaydederek, "Küresel çapta gerçekleştirdiğimiz anketimizin sonuçları da sektör standartlarını anlamak ve ortaya çıkan en iyi uygulamaları belirlemek için faydalı bir temel içerik sunuyor" dedi.