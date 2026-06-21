Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin vizyon projesi ve Türkiye'nin ilk gıda alışveriş merkezi olan Çarşı Melikgazi'nin resmi açılış töreni, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleşti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin yöresel ürünlerinin satışının ve sunumunun yapıldığı; üretici, tüketici ve esnafı aynı çatı altında buluşturan, Avrupai tarzıyla cazibe merkezi haline gelen sosyal yaşam merkezinin açılış töreninde konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Türkiye'nin ilk gıda alışveriş merkezini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı Bey'e, milletvekillerimize, Valimize, Tarım İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Burası yurt dışında gördüğümüz, özellikle İspanya başta olmak üzere İrlanda, İngiltere gibi ülkelerde gıda üzerine olan projelerden bir örnek. Burada tamamen ulusal ve uluslararası yerli firmalarımız var. Kayseri'ye gelen her misafirin burada yerel ürünleri görme imkanı olacak. Burada aynı zamanda kadın kooperatiflerimizin ürünleri var. Yereli ve el ürünlerini desteklemek üzere Melikgazi Belediyesi olarak dükkan açıyoruz. Buradaki ürünleri üreticiden alıp muhasebesini ve diğer işlemlerini yaparak satacağız.Şu anda 50'nin üzerinde işletme var, bu sayı 70'e çıkacak. Fast-food tarzı yerel markalarımız; Sofra Melikgazi ve Mekan Melikgazi adı altında kendi lokantamız ve kafeteryamız olacak. Çarşımız haftanın her günü açık. Ahilik kültürü gereği cuma günleri cuma namazından sonra Ahi duasıyla açıyoruz. 130 araçlık park yerimiz, Güneş Enerjisi Sistemimiz ve araç şarj istasyonumuz var. Üç giriş kapısı olan, sabah 10.00'da açılıp akşam 10.00'da kapanan bir sisteme ve nezih bir ortama sahip' dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de 'Bu güzel çarşıda işletmelerin birçoğu kadınlara emanet edilmiş durumda' dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Bakan Yumaklı'nın döneminde Kayseri'nin bitkisel üretimde 12. sıradan 5. sıraya yükseldiğini, tarımsal ihracatını 3 kat artırdığını ve hayvancılıkta ilk 10'a girdiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çarşı Melikgazi konseptinin buradan başlayarak tüm Türkiye'de yayılacağına inandıklarını belirterek, 'Anadolu'nun bu ticari zekasıyla ünlü, çalışkanlığıyla herkesin takdirini kazanmış ili Kayseri'den elbette bütün Türkiye'ye bugün bir mesaj vereceğiz. O da Melikgazi Belediyemizin hayata geçirmiş olduğu; aslında hepimizin farklı ülkelerde biraz gıpta ile baktığımız, üretici ile tüketiciyi bir araya getirebilecek nitelikte, nezihlikte ve bulunduğu yerdeki vatandaşlarına en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan bu projenin öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum Üreticilerimizi, esnafımızı, yerel markalarımızı ve hakikaten her işi ellerine aldıklarında en iyisini yapıp en güzel şekilde sonuçlandıran kadın kooperatiflerimizi burada bir arada gördük. İnşallah bu örnek vizyon projesi, Kayseri'den başlayarak bütün ülkemizde yayılarak devam eder' dedi.