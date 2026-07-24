Tarım ve Orman Bakanlığı, Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle sığır tüberkülozuyla mücadelede önemli düzenlemelere gitti. Test aralıkları kısaltılırken, ari işletmelerin statüsünün korunması ve yeniden kazanılmasına ilişkin süreçler de yeniden düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Sığır Tüberkülozu ile Mücadele Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere imza attı. Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, hastalıkla mücadelede test takvimleri hızlandırılırken, ari işletmeler için uygulanacak kurallar da güncellendi.

Yeni düzenlemeye göre daha önce 60 gün olarak uygulanan bazı test bekleme süreleri 42 güne, 4 aylık süre 84 güne, 12 aylık üst sınır ise 180 güne indirildi. Böylece hastalığın daha kısa sürede kontrol altına alınması ve işletmelerin statülerinin daha hızlı netleştirilmesi hedefleniyor.

Yönetmelikle ayrıca, ari olmayan bir sürüden hayvan alınması halinde işletmede en az altı ay arayla iki test yapılması zorunlu hale getirildi. Bu süreçte getirilen hayvanların, ari sürüyle temas etmeyecek şekilde izole edilmesi şartı getirildi.

Öte yandan, ari işletmelerin statüsünün korunması ve yeniden kazanılmasına ilişkin hükümler de yeniden düzenlendi. Kesim veya laboratuvar incelemelerinde tüberküloz tespit edilmesi halinde arilik statüsü iptal edilecek ve son pozitif hayvanın işletmeden çıkarılmasının ardından belirlenen sürelerde iki negatif test alınması durumunda statü yeniden verilecek.

Rutin taramalarda yalnızca pozitif reaktör tespit edilmesi halinde ise işletmenin arilik statüsü doğrudan iptal edilmeyecek. Bu durumda işletmeye 'hastalık şüphesi' uygulanacak; iki ardışık testin negatif çıkmasının ardından şüphe kaldırılarak sertifika güncellenecek. Yönetmelikte yer alan bazı eski hükümler de yürürlükten kaldırılırken, yeni düzenleme Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.