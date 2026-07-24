Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. arasında imzalanan iş birliği kapsamında, belediye iştiraklerinde görev yapan personelleri kapsayan grup hayat sigortası sözleşmesi hayata geçirildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Kentin ihtiyaçları için gece gündüz görev yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan personeli kapsayan hayat sigortası sözleşmesi, çalışanların sosyal haklarını güçlendiren ve Türkiye'ye örnek olacak bir model olarak uygulamaya alındı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Altınsoy tarafından imzalanan iş birliği protokolü, personelin özlük haklarına önemli katkılar sunarken 1 yıl süreyle geçerli olacak. Sözleşmeyle birlikte, önceki dönemde uygulanan hayat sigortası kapsamı genişletilirken, teminat limitleri de artırıldı. Ayrıca, sözleşmenin uzun vadede sigorta bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlaması da hedefleniyor.

ŞAHİN: BİZİM KENETLENEREK İRİ, DİRİ, BİR VE BERABER OLMAMIZ, ŞEHRE GÜVENCE VERİYOR

İmza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum adına önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, Türkiye İş Bankası'nın Cumhuriyet tarihinin en önemli kurumlarından biri olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Cumhuriyet tarihimizin en önemli finansal altyapısını oluşturan kurumu. İş Bankası'nın en büyük farkı güvenilirliği. Güvenilirliğin arkasında da yetişmiş insan gücü var, beşeri sermaye var. İnsanların canı, malı, ailesi bize emanet. İki milyonun emanetinin hakkını verebilmemiz için, önce kendi ailemizin huzurlu ve mutlu olması, kendini güvende hissetmesi gerekiyor. Bizim kenetlenerek iri, diri, bir ve beraber olmamız, şehre güvence veriyor. Şehrin, yeni Marmara olma gibi bir hedefi var.'

TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Başkan Fatma Şahin konuşmasının devamında 6 Şubat Depremleri'nde depremzede olmalarına rağmen Büyükşehir Belediyesi personellerinin ilk günden itibaren emek ve yoğun çalışma yaptıklarını aktararak sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

'Her an her şey olabilir. Biraz sonra düşüp hasta olabiliriz, trafik kazası geçirebiliriz. Yeni 6 Şubatlar olabilir. Siz bizim en büyük ve en güzide ailemizsiniz. O yüzden sigortacılık dediğimiz şey bunun altyapısı. Kendimiz sağlıklı olmalıyız ki, kendimiz güvende olmalıyız ki bizden hizmet bekleyenlere çok hızlı hizmet götürebilelim. O yüzden bu hayat sigortası diyerek geçmeyin çok önemli bir çalışma. Bu imzayla birlikte, bizim, hepimizin daha güvende olduğu, sigortalandığımız bir imzayı atacağız. Tüm Türkiye'ye örnek olacak.'