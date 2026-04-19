Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Zehir Tacirlerine Karşı Sıfır Tolerans' ilkesinin ışığında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonla, 500 milyon TL değerinde kokain sokaklara ulaşamadan ele geçirildi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen kararlı mücadelenin bir örneğini paylaştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın etkin iş birliğiyle, uluslararası uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vuruldu.

106 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Panama bandıralı bir gemide yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon TL olan 106 kilo kokain ele geçirildi. Kokainin, sokaklara ulaşmadan engellenmesi, devletin güçlü koordinasyonu sayesinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Zehir Tacirlerine Karşı Sıfır Tolerans' ilkesinin titizlikle uygulanmaya devam ettiğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Bu illetten sokaklarımızı temizlemeye, baronların kökünü kazımaya kararlıyız' dedi. Başarıyla tamamlanan operasyonda emeği geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, MİT Başkanlığı ve tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, zehir tacirlerinin artık ülke sınırları içinde geçit bulamayacağını vurguladı.