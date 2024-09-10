Siemens Türkiye, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 4. Genişleme Bölgesi’nin enerji projesini başarıyla tamamladı. Proje kapsamında arıza kaynaklı enerji kesintilerinin tamamına yakınını ortadan kaldırılacakADANA (İGFA) - Siemens Türkiye’nin, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 4. Genişleme Bölgesi’ne yönelik hazırladığı enerji projesinde kullanılan teknoloji, arıza kaynaklı enerji kesintilerini tamamına yakınını ortadan kaldırırken, geleneksel hava izoleli panoların aksine 35 yıl boyunca bakım gerektirmiyor ve bu sayede sanayi kuruluşlarının üretim süreçlerinde kesintisiz bir operasyon sağlanıyor.

Bu özellikler, sanayide 7/24 aralıksız üretim imkânı sunarak, üretim verimliliğini ve üretim kalitesini artırmada kilit rol oynuyor.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Siemens Türkiye Elektrifikasyon ve Otomasyon Ülke Müdürü Cengiz Hamdi Bozbey şunları söyledi; “Adana Hacı Sabancı OSB projesinde kullandığımız Siemens Gaz İzoleli Orta Gerilim (OG) hücreleri, sunduğumuz çözümlerin güvenilirliğinin ve ileri teknolojiyi iş süreçlerimize entegre etme kararlılığımızın önemli bir örneğini oluşturuyor. Gaz izoleli hücreler, kompakt ve dayanıklı yapıları sayesinde dış ortam koşullarından bağımsız olarak üstün performans sergiliyor. Siemens Türkiye olarak, bu proje ile Adana Hacı Sabancı OSB’deki sanayi katılımcılarının enerji ihtiyaçlarını kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılamanın ve Adana sanayisine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz”.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Bölge Müdürü Ersin Akpınar ise proje ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Siemens Türkiye’nin hayata geçirdiği proje ile hem verimlilik hem de üretim kalitesinde belirgin bir artış sağlamış olacağız. Adana’da gerçekleşen bu projenin birçok farklı ildeki OSB’ye güzel bir örnek teşkil edeceğine inanıyor, titiz çalışmaları ve katkılarından dolayı Siemens Türkiye’ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.