8 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” gibi Siber Suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 8 il merkezli toplamda 25 ilde siber suç ve suçlulara yönelik operasyon düzenlendi. 76 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden “Büyü yapma/bozma, bağlama büyüsü” adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri şahıslardan "işlem ücreti" adı altında para talep etmek ve sosyal medya platformları üzerinden, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesap bilgilerini ele geçirerek, bilgisi ve rızası dışında mevcut bakiyesini, farklı banka ve kripto varlık borsası hesaplarına transfer ettikleri MASAK raporlarıyla tespit edildiğini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1899695183450517944

Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, MASAK çalışanları ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi ’ne bildirin, biz gereğini yapalım" mesajını verdi.