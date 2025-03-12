Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Mart ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’in göreve dönmesinin sevincini paylaştıklarını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, adaletin yerini bulduğuna inandığını söyledi. Mayıs ayında Büyükşehir Belediye Meclis toplantısını hava şartlarının elvermesi durumunda Aigai antik kentinde yapmak istediğini belirten Başkan Zeyrek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’e su temini için kuyu açması gündemde olan Lütfiye, Kumkuyucak, Nuriye bölgesi havzasının suyunun korunmasının önemine de değindi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile konuyu görüştüklerini de belirten Başkan Zeyrek, “Bu konuda çevrecilerle, oradaki vatandaşlarla birlikte aynı görüşteyiz. Suyumuzu korumak benim de sizler gibi önceliğim. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız da üzerine düşeni yapacağını söyledi” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında yapılan toplantıda gündemde yer alan maddemler görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan Başkan Ferdi Zeyrek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Kendisini aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz”

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’in göreve dönmesinin sevincini paylaştıklarını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “Adaletin yerini bulduğuna inanıyor ve kendisini tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 8 aydır aramızda yoktu. Ama her zaman kendisiyle istişare halindeydik. O 8 aylık dönemde dik duruşundan dolayı, inandığı ve haklı olduğu davada adaletin yerini bulduğundan dolayı çok mutluyum. Bu ay ki meclisin yüzümüzü güldüren en önemli olaylarından biri. Hoş geldin başkanım” ifadelerini kullandı.

“Kadın çalışan sayısını yüzde 34 oranında arttırdık”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Manisa’da dolu dolu etkinliklerle geçirdiklerini dile getiren Başkan Ferdi Zeyrek, “Görev süremizin henüz ilk yılında Büyükşehir Belediyemizde, kadın çalışan sayısını yüzde 34 oranında artırdık. Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması, aynı zamanda toplumun kalkınmasına, kurumların daha verimli ve güçlü hale gelmesine katkı sağlar. Bu bilinçle kadın istihdamını artırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kent Lokantası ve Halk Mandıra Müjdeleri Verdi

Halk Mandıra’nın ikinci şubesinin Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde hayata geçirildiğini kaydeden Başkan Zeyrek, “Halk Mandıra, ülkemize örnek olacak projelerden bir tanesi. Çünkü biz, süt üreticilerinden sütü yaklaşık yüzde 30 daha yüksek fiyata alıyoruz ve onlara can suyu oluyoruz. Onlardan aldığımız sütlerden ürettiğimiz 15 çeşit süt ürününü de yüzde 25 daha ucuz bir fiyata yurttaşlarımıza sunuyoruz. Bu ekonomik krizde de vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki aylar içerisinde Gölmarmara ve Laleli Mahallemizdeki Halk Mandırayı, Salihli, Akhisar, Turgutlu, Soma, Şehzadeler ve Kuşlubahçe’de Kent Lokantası ve Halk Mandıra’yı hizmete açacağımızın müjdesini vermek isterim. Tek gayemiz, halkımızı enflasyona ezdirmemek ve üreticimize yalnız olmadıklarını hissettirmek. Bunu da başardığımızı düşünüyorum” dedi.

Mehmet Güzgülü ve Ahmet Baldır'ın İsimleri Yaşatılacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in konuşmasının ardından gündem maddeleri değerlendirildi. Gündemde yer alan maddeler, meclis üyelerinin oylarıyla karara bağlandı. Toplantıda Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun bulvar ve cadde isim değişikliği konusunun değerlendirildiği raporları görüşüldü. Geçtiğimiz yıl vefat eden Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Güzgülü’nün isminin Muradiye Köprülü Kavşağı'ndan Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü'nün girişine kadar olan bulvara verilmesi ve Soma’da bulunan Bergama Caddesi’nin isminin, Soma eski Belediye Başkanlarından Ahmet Baldır’ın isminin yaşatılması için Ahmet Baldır Caddesi olarak değiştirilmesi oylandı. Komisyon raporları, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Kent Konseyinin Çalışmalarını Anlattı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in konuşmasının ardından gündem maddeleri değerlendirildi. Gündemde yer alan maddeler, meclis üyelerinin oylarıyla karara bağlandı. Meclis toplantısının ardından Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar söz aldı. Kent Konseyi’nin çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Bayraktar, 27 Mayıs Perşembe günü Aigai antik kentinin tanıtılması için antik kentte çeşitli etkinlik düzenleneceğini açıkladı.