Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına yüksek lisansını Gazi Üniversitesinde Siber Güvenlik üzerine yapan Ahmet Hamdi Atalay'ı atadı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına yüksek lisansını Gazi Üniversitesinde Siber Güvenlik üzerine yapan Ahmet Hamdi Atalay atandı.

Atalay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Danışmanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Bakan Müşavirliği görevlerinde bulunmuştu.

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Ahmet Çağrı Çiçek de, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi olarak atandı.