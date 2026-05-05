Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel, Artvin Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Emir İşaşır, İlçe Kaymakamları ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Vali Ergün, güvenlik ve asayişin sağlanmasında tüm kurum ve birimlerin iş birliği içinde çalışmasının önemini vurguladı.

Ergün, güvenlik güçlerine ve diğer ilgili kurumlara gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Toplantıda, il genelinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılık, asayiş, aranan şahıslar, düzensiz göç, trafik, başta olmak üzere güvenlik ve asayiş tedbirlerine ilişkin hususlar görüşüldü.