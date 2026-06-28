Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025' araştırmasında yer alan Kayserili firmaları tebrik ederek, elde edilen başarının şehrin üretim ve ihracat gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - TİM tarafından açıklanan listede Kayseri'den 15 firmanın yer aldığını belirten Başkan Büyüksimitci, Kayseri Serbest Bölgede faaliyet gösteren ve TİM tarafından açıklanmayan 4 firmanın da eklenmesiyle, ilk 1000 ihracatçı arasında Kayseri'den toplam 19 firmanın bulunduğunu ifade etti.

Bu başarının Kayseri sanayisinin üretim kabiliyeti, girişimcilik ruhu ve ihracat vizyonunun önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, şunları kaydetti: 'Kayseri olarak yatırım, üretim ve ihracatta daha güçlü bir konuma ulaşmak için gayret gösteriyoruz.. Sanayicilerimiz, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere ve iç piyasadaki zorlu koşullara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve ihracat gerçekleştirmekten vazgeçmiyor.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 4 milyar dolar ihracata ulaşarak dünya genelinde 160'dan fazla ülkeye ürün gönderdik. Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı arasında yer alma başarısı gösteren firmalarımız başta olmak üzere, üreterek ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, istihdam sağlayan ve ihracat gerçekleştiren tüm sanayicilerimizi gönülden kutluyor, emekleri ve özverileri için teşekkür ediyorum.'