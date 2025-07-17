Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Haziran’da Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’nin (Tarım-ÜFE) bir önceki yıla göre yüzde 50,31, bir önceki aya göre ise yüzde 18,82 arttığını duyurdu. Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler, yıllık ve aylık bazda en yüksek artışı gösterdi.ANKARA (İGFA)- TÜİK’in verilerine göre, Tarım-ÜFE (2020=100) 2025 Haziran’da bir önceki aya göre yüzde 18,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 33,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,46 artış kaydetti.

SEKTÖREL VE ÜRÜN BAZINDA DEĞİŞİMLER

Sektörler arasında, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 19,98, ormancılık ürünlerinde yüzde 0,50, balıkçılık ve su ürünlerinde yüzde 5,25 aylık artış yaşandı. Ana gruplarda ise çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 51,08 artış dikkat çekerken, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,22 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,19 azalış oldu.

YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER ÖNE ÇIKTI

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 202,59 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyvelerde görüldü. Aylık bazda da aynı grup yüzde 47,92 artışla zirvede yer aldı.TÜİK verileri, tarım sektöründe fiyat artışlarının özellikle meyve grubunda yoğunlaştığını ve genel olarak tarım ürünlerinde ciddi bir yükseliş trendi olduğunu ortaya koydu.