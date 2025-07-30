Sakarya'ya bağlı ​​​​​​​Serdivan Belediyesi, Bulgaristan’ın Mestanlı kentinde eğitim gören İmam Hatip Lisesi öğrencileri için anlamlı bir destek çalışmasına imza attı.SAKARYA (İGFA) - Serdivan Belediyesi, kardeş şehir Mestanlı’daki İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik önemli bir destek çalışmasını hayata geçirdi. Yaklaşık 200 öğrencinin temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan yardım organizasyonu kapsamında; 200 yatak, 200 ranza, 65 dolap ve 60 çalışma masası, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Kıyak’ın refakatinde bölgeye ulaştırıldı.

Yardım Tırları Yola Çıktı

Serdivan’dan hareket eden yardım tırları, Mestanlı İmam Hatip Lisesi’ne ulaştırılarak okul yönetimine teslim edildi. Teslimat sırasında Başkan Yardımcısı Adem Kıyak, okul yöneticileri ve öğrencilerle bir araya gelerek Serdivan halkının selamlarını iletti. Yapılan bu destek, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Geniş Katılımlı Dayanışma

Destek kampanyasına, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun yanı sıra çok sayıda hayırsever iş insanı da katkı sundu. Kamu ve özel sektörün ortak duyarlılığı, yardımların etkin şekilde organize edilmesine imkân sağladı.

"Kardeşlik Sıfat Değil, Sorumluluktur"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, “Kardeşlik sadece bir sıfat değil, sorumluluktur. Mestanlı ile aramızda kurulan bu güçlü gönül köprüsü, sadece fiziki destek değil; aynı zamanda kültürel ve manevi bir yakınlaşmadır. Serdivan olarak, her zaman kardeş şehirlerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.