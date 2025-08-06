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Ziyaret sırasında, iki ülke arasındaki ilişkileri ahdi zeminle güçlendirecek çeşitli anlaşmaların imzalanması planlanıyor.

Stratejik ortaklık seviyesindeki iş birliğinin derinleştirilmesi için atılacak adımların da değerlendirileceği görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret kapsamında, 7 Ağustos Perşembe günü yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacağı kaydedildi.

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Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 6-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak 6-11 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

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