Selçuklu Belediyesi Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen SERAFEST etkinliğine katılarak kompost üretimi standında kompost üretimi hakkında vatandaşları bilgilendirdi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, 24-26 Mayıs tarihlerinde Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen “SERAFEST” etkinliğinde kendisine ayrılan kompost üretim atölyesiyle yer aldı.

Doğa ve bilim meraklılarının bir araya geldiği, sera ve doğa ile ilgili çeşitli atölye çalışmaları ve sergilerin düzenlendiği SERAFEST’TE Selçuklu Belediyesi kompost standı vatandaş ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte standa gelen her yaştan ziyaretçilere Selçuklu Belediyesi’nin kompost üretimi anlatılırken, vatandaşların bireysel olarak evde neler yapabilecekleri konusunda da tavsiyeler verildi. Ayrıca kompostun faydası ve avantajlarıyla birlikte tarımda niçin kompost kullanılmasının gerektiği hakkında bilgilendirmeler yapılırken, ziyaretçilerin deneyimlemesi için kompost numunesi hediye edildi. Yoğun ilgi gören kompost üretim atölyesinde etkinlik boyunca Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kompost üretim atölyesinde ziyaretçilere tanıtım ve bilgilendirme yapıldı.

“ SIFIR ATIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI HER PLATFORMDA ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Selçuklu Belediyesi’nin çevre ve sıfır atıkla ilgili yoğun mesai harcadığını ve bu konuda başarılı çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çevre ve sıfır atıkla ilgili çalışmalarımızdan bir tanesi de atıkların organik gübreye dönüştürülmesi. Ekiplerimiz bu amaç doğrultusunda pazarlardan, halden, otellerden ve alışveriş merkezlerinden topladıkları organik atıkları fidanlığımızın arkasında bulunan bölgede oluşturduğumuz kompost üretim merkezinde birleştirerek 45 gün içerisinde gübreye dönüştürüyor. Böylelikle hem şehrimizde oluşan yüksek miktarlı organik atıkların çöpe gitmesini önlemiş oluyor hem de bu organik atıklardan gübre elde ederek bunlara bir ekonomik değer kazandırmış oluyoruz. Bu çalışmalarımızı da fırsat bulduğumuz her platformda vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki süreçte bütün konutlarımızdan üretilen organik atıkları doğru bir şekilde kompost ünitelerine ulaştırmak ve bunları gübreye dönüştürerek doğaya kazandırmak. Selçuklu Belediyesi olarak sürdürülebilir bir çevre adına her türlü projenin içerisinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.