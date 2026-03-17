Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen İzmir İl Yarışması'na katılan Selçuk Efes Sanat Halk Oyunları Spor Kulübü, il üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in göreve gelmesinin ardından kentte gençlerin halk oyunlarına katılımına verilen önem, elde edilen başarılarla Efes Selçuk'u gururlandırmaya devam ediyor.

Milli bayramlar ve özel günlerde sergiledikleri gösterilerle büyük beğeni toplayan Efes Selçuklu gençler, Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Eğitmeni Yeşim Erol yönetiminde kurulan Selçuk Efes Sanat Halk Oyunları Spor Kulübü ile kısa sürede büyük başarı elde etti.

Kulübün kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen il çapında önemli bir derece elde ettiklerini belirten Halk Oyunları Kulübü Başkanı Yeşim Erol, Selçuk Efes Sanat Halk Oyunları Spor Kulübü olarak daha büyük başarılara imza atmayı ve Efes Selçuk'un adını daha geniş kitlelere duyurmayı hedeflediklerini ifade etti. Yeşim Erol, ayrıca merkez ve köy okullarında öğrencilere halk oyunları dersleri vermeye devam edeceklerini söyledi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de elde edilen başarıdan duyduğu gururu dile getirerek; 'Efes Selçuk'un gençlerinin her başarısı bizleri gururlandırıyor. Kısa süre önce kurulan Selçuk Efes Sanat Halk Oyunları Spor Kulübü'nün il çapında elde ettiği bu başarı bizleri çok mutlu etti. Gençlerimizin halk oyunlarında daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Halk oyunları kültürümüzün en değerli parçalarından biridir ve yaşatılması büyük önem taşır. Gençlerimiz kültürümüze sahip çıkarak geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kuruyor. İzmir İl Yarışması'nda il üçüncüsü olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan Selçuk Efes Sanat Halk Oyunları ekibini ve kıymetli eğitmenlerini yürekten tebrik ediyorum' dedi.