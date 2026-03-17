Help Yetim organizasyonu, Nijerya'nın Kano bölgesinde iç savaştan kaçarak derme çatma çadırlara sığınan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışması gerçekleştirdi. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren vatandaşlara kurban eti ve zekat desteği ulaştırılırken, bölgede eğitim gören çocuklara da kırtasiye yardımı yapıldı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

İç çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan birçok ailenin, yaklaşık 3 metrekarelik, çitlerden yapılmış çadırları ev olarak kullandığı belirtildi. Temel yaşam imkânlarının sınırlı olduğu alanda, yerel halkın barınma ve gıda başta olmak üzere birçok ihtiyaca erişimde güçlük çektiği ifade edildi.

Help Yetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında kampta yaşayan ailelere kurban eti dağıtımı yapılırken, ihtiyaç sahiplerine zekat yardımları da ulaştırıldı. Yardımların, bölgedeki ailelerin temel ihtiyaçlarına destek olması amaçlandı.

Öte yandan, tahtası dahi bulunmayan ve fiziki imkânları son derece yetersiz okullarda eğitim gören öğrencilere defter, kalem ve temel eğitim malzemelerinden oluşan kırtasiye desteği sağlandı.

Help Yetim Başkanı Cahit Ataş, yürütülen yardım çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, kriz bölgelerinde önceliğin insan onurunu koruyarak temel ihtiyaçlara erişimi sağlamak olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: 'İç savaşın gölgesinde evlerini terk etmek zorunda kalan aileler, çitlerden yapılmış küçük çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Biz de Help Yetim olarak Kano'da kurban eti ve zekat desteklerimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık; çocuklarımızın eğitimden kopmaması için kırtasiye yardımları gerçekleştirdik. Bu zor günlerde kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.'