Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin haftalık encümen toplantısında SEKA Devlet Hastanesi B blokunun yıkım ihalesi gündeme geldi. 17 isteklinin katıldığı ihalede en yüksek teklif 5 milyon 281 bin TL olarak kayıtlara geçti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nde İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan SEKA Devlet Hastanesi'nin B blokunun yıkımı için kapalı teklif usulüyle ihale gerçekleştirildi. 8 bin 200 metrekarelik betonarme hizmet binasının yıkımı ile kapı, pencere, demir-çelik ve moloz gibi malzemelerin satışını kapsayan ihaleye 17 istekli katıldı. İhalede en yüksek teklifi 5 milyon 281 bin TL ile Öz Dün-Kar Nakliyat adına Ramazan Bahattin Doğru verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında gerçekleştirilen encümen toplantısında diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı. Buna göre Ulaşım Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden ve yolcu konforunu olumsuz etkileyen bir özel halk otobüsü şoförünün aracının 3 gün süreyle trafikten men edilmesine, şoförün ise 6 ay süreyle meslekten uzaklaştırılmasına karar verildi.

56 ŞOFÖR CEZADAN KURTULAMADI

Büyükşehir Belediyesi, halkın güven ve huzurunu sağlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda sefer saatine uymayan, güzergâh ihlali yapan, gereksiz bekleme gerçekleştiren, güzergâhını tamamlamayan, talimatlara aykırı aksesuar bulunduran, araç ısıtma sistemi çalışmayan, yıpranmış koltuklarla hizmet veren, boyasız araç kullanan, sefer sırasında sigara içen ve personel çalışma belgesi bulunmayan 56 özel halk otobüsü şoförüne toplam 207 bin 480 TL idari para cezası uygulandı.