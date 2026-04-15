Kocaeli İzmit Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında 'Kumaşların Hafızasında Üretmenin Yolu: Kırkyama' söyleşisi gerçekleştirildi

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi öncülüğünde, İzmit Halk Eğitim Merkezi ve kentte faaliyet gösteren sanat derneklerinin iş birliğiyle düzenlenen Dünya Sanat Günü etkinlikleri başladı.

Belsa Plaza çevresi ile Sabri Yalım Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikler, 15-16-17 Nisan tarihlerinde sanatseverleri buluşturacak.

KIRKYAMA SÖYLEŞİSİ

Kentte sanatın daha görünür hale gelmesini sağlamak, yerel sanatçıları desteklemek ve sanat bilincini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında İzmit Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 'Kumaşların Hafızasında Üretmenin Yolu: Kırk Yama' başlıklı söyleşi düzenlendi.

YOĞUN KATILIM

Programa İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık İskender, Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, Kırkyama Sanatçısı Nuriye Kozik, ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Söyleşide, geleneksel el sanatlarının kültürel mirastaki yeri vurgulanırken, üretim süreçlerinin toplumsal hafızayla ilişkisine dikkat çekildi.

'SANATIN GÜCÜNE İNANIYORUZ'

Programda konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, 'Sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz. Kadınların ve çocukların sanatsal faaliyetlere daha güçlü hale gelmesini yürekten destekliyoruz. Sanatı hayatın bir parçası haline getirmeyi önemsiyoruz' dedi.