İstanbul Maltepe Belediyesi kadın danışma merkezlerindeki kursiyer kadınlar, sashiko tekniğinin tanıtıldığı atölye çalışmasına katılarak ürünlerini yeniden değerlendirmeyi öğrendi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'ne bağlı kadın danışma merkezlerinde eğitim alan kursiyer kadınlar, sashiko tekniği atölyesine katıldı. Çalışma Maltepe Üniversitesi'nde, Maltepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Duygu Ercan eğitmenliğinde gerçekleşti.

Ercan, moda tasarımı ve sürdürülebilirlik üzerine bir çalışma yaptıklarını belirterek katılımcıların hasarlı veya giymek istemediği parçaları nasıl yenileyebileceklerini uygulamalı olarak anlattı.

Eğitimin ardından kursiyerler, farklı tonlardaki kumaşları sashiko dikişleriyle düzgün bir şekilde bir araya getirip ürünlerindeki yıpranmış bölgeleri güçlendirdi.

'TERAPİ GİBİ GELDİ'

Gülsuyu Kadın Danışma Merkezi'nde eğitimlere katılan Özlem Gömeçlioğlu, 'Bu eğitim, dikiş derslerinde bana farklı bir tasarım yapma fikri verdi. Şablon çizerek elimdeki kot kumaşını farklı bir şekilde değerlendireceğim. Kot kumaşından çanta yapmaya karar verdim. Bugün Duygu Hanım'dan sashiko tekniğiyle çanta yapımı öğrendim. Bunu yapacağım çantama ekleyeceğim. Bu atölye çalışmalarıyla dikiş derslerine severek katılıyorum. Bana çok katkısı oldu' diye konuştu. Fındıklı Kadın Danışma Merkezi'nden atölyeye katılan Gülay Öztürk 'Burada elimdeki malzemeden farklı bir ürün, üretim ortaya çıkarmak beni çok mutlu ediyor' şeklinde konuşurken Canan Kubilay ise 'Eskiyi yenilemeyi, canlandırmayı, kullanışlı hale getirmeyi seviyorum. El emeğinin sanatlarını çok seviyorum. Ev ekonomisine de katkı sağlıyorum. Bu çalışma bana terapi gibi geldi. Katıldığıma çok mutlu oldum. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.