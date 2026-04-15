SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan Kültür Sanat Takvimi, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen 'Çehov Kabare' ile sanatseverleri tiyatronun büyülü atmosferinde buluşturdu. Usta oyuncuların sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan oyun, izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar yaşattı.

USTA İSİMLER SAHNEDEYDİ

Cengiz Küçükayvaz, Züleyha Karyağdı, Mücahit Koçak, İlkan Sökmen, Samira Tiryaki ve Dilek Köprücü gibi tanınmış isimlerin rol aldığı oyun, güçlü oyunculuk performanslarıyla izleyiciden tam not aldı. Sahnedeki uyum ve yüksek tempo, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

EĞLENDİREN TİYATRO DENEYİMİ

Anton Çehov'un eserlerinden esinlenerek hazırlanan bölümlerle insan ilişkilerini, toplumsal yapıyı ve gündelik yaşamın içindeki ironik durumları sahneye taşıyan 'Çehov Kabare' oyunu, mizah ve eleştiriyi bir arada harmanlayarak, izleyicilere hem düşündüren hem de eğlendiren bir tiyatro deneyimi sundu.