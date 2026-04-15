Rize Valiliği ve Rize Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Rize 3. Kitap Fuarı'nın basın lansmanı, Rize Belediye Alipaşa Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Karadeniz'in en büyük kitap organizasyonlarından biri olan fuarın lansmanına; Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Göktuğ Dalgıç, İl Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Rize İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İshak Güngör, Artvin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Murat Keskin, Artvin ve Rize'de görev yapan basın mensupları katıldı.

24 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında, Çay Çarşısı yanındaki etkinlik alanında düzenlenecek olan fuar; Türkiye'nin önde gelen yayınevleri ve çok sayıda kıymetli yazarı kitapseverlerle buluşturacak.

Fuarda söyleşiler, paneller ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.