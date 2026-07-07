'Kalbimdeki Sanat-2' projesi kapsamında, gazi ile şehit yakınlarının el emeğiyle hazırladığı 100 adet çini ve grafik eserlerden oluşan sergi düzenlendi. Açılışı gerçekleştirilen çini ve grafik sergisi hem sanatsal anlamda hem de manevi değeriyle dikkat çekti.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Taşhoron Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış törenine İl Protokolü üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Törene, Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Serdar Akkoyun, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Fatih Güven, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, Aile ve Sosyal Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Malatya Şube Başkanı Ozan Sağlam ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

MANEVİ ve SANATSAL DEĞERİ YÜKSEK

'Kalbimdeki Sanat-2' projesi Türkiye Gaziler ile Şehit Aileleri Vakfı aracılığıyla organize edilerek Malatya Valiliği, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi ile MABESEM'in destekleriyle hayata geçirildi. Eğitmenliğini Kıymet Bali Çelebi ve Yağmur Torbalı'nın üstlendiği sergide yer alan eserler, 22 kursiyer tarafından hazırlandı. Kursiyerlerin büyük çoğunluğunu gazi ve şehit yakınları oluştururken, Malatya'daki birçok vakıf ve dernekten de katılım sağlandı.

SERGİDE YER ALAN ESERLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Pano Çalışmaları:

Gazi ve şehit yakınlarının iç dünyalarını, vatan sevgilerini, sabırlarını ve hatıralarını büyük bir titizlikle yansıttıkları geniş yüzeyli eserlerdir. Geleneksel motiflerle modern grafik çizgilerinin harmanlandığı bu panolar, projenin dayanışma ruhunu, birlik ve beraberlik duygusunu simgelemektedir.

Çini Eserler:

Türk el sanatlarının en seçkin örneklerinden biri olan çini sanatı, bu sergide aynı zamanda bir terapi ve ifade aracı olarak hayat bulmuştur. Yüksek ısıda pişirilerek kalıcılık kazanan çiniler; gazi ve şehit yakınlarının azmini, köklü geçmişe olan bağlılığını ve unutulmayacak hatıraları temsil etmektedir.

Çini Tabaklar:

Klasik Osmanlı dönemi İznik ve Kütahya üsluplarından esinlenilerek tahrir çizgi ve boyama teknikleriyle hazırlanan çini tabaklar, serginin en dikkat çekici eserleri arasında yer almaktadır. Özellikle bazı tabaklar üzerine şehitlerimizin fotoğrafları işlenerek onların aziz hatıraları yaşatılmıştır. Tabakların yuvarlak formu sonsuzluğu ve birliği simgelerken, üzerlerinde yer alan lale, karanfil ve geometrik desenler estetik bir görsel şölen sunmaktadır.