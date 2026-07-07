Kocaeli'de Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumaköy Mahallesi'nde yeni açılan imar yollarını sahada inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, imar uygulamaları tamamlanan bölgelerde yürütülen yol açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Büyükgöz, Cumaköy Mahallesi'nde belediye ekipleri tarafından açılan yeni imar yollarını yerinde gözlemleyerek değerlendirmelerde bulundu.

TEM Otoyolu'nun kuzeyinde yeni bir Gebze'nin doğduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, mülkiyet ve imar sorunlarının çözüme kavuştuğunu belirterek, geleceğin Gebze'si için önemli adımların atıldığını vurguladı.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

Belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarla kırsal mahallelerde şu ana kadar 12 kilometreye yakın yeni yol açma işlemi başarıyla tamamlandı. Ekiplerin hedefi ise bu sene sezon sona ermeden önce açılan yol miktarını 40 kilometreye çıkarmak.

İmar uygulamalarının tamamlandığı alanlarda Gebze Belediyesi'nin 400 kilometre yol açması hedefleniyor.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

İmar uygulamaları sürecinde vatandaşların gösterdiği anlayış için teşekkür eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, altyapı ve yol çalışmalarında da aynı anlayışın devam edeceğine inandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'İmar uygulamaları esnasında vatandaşlarımızın gösterdiği olgunluğu, altyapı ve yol çalışmalarında da göstereceklerinden hiç şüphem yok. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.'

İncelemenin ardından sahadaki personellere kolaylıklar dileyen Büyükgöz, imar uygulamaları tamamlanan bölgelerin modern ulaşım altyapısıyla buluşturulacağını ve vatandaşların daha güvenli, konforlu ulaşım imkanına kavuşması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.