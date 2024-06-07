Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in talimatıyla, 12 Ağustos 1986 tarihinde Şırnak İli Uludere İlçesi’nde şehit olan ve Kayseri’nin ilk terör şehidi olan Necmettin Keleş’in isminin Melikgazi İlçesi Bahçelievler Ortaokulu’na verilmesi ve “Şehit Köşesi” açılış programı gerçekleştirildi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Törene Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Garnizon Komutanı Tugğ.Haldun Taşan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi İlçe Kaymakamı Bülent Karacan, Pınarbaşı İlçe Kaymakamı Mesut Bolat, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehidimizin ailesi, yakınları ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşma yapan Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, “Necmettin Keleş Kayseri’nin en büyük gurur kaynaklarından birisi. Bize birçok kahraman gösterdiler. Bizim gerçek kahramanımız Necmettin Keleş’tir ve silah arkadaşlarıdır. Necmettin Keleş gibi bir kahramanın adını taşıyan okulda okuyan kıymetli çocuklarımız; Necmettin Keleş kendi canını sizin için, bizim için adayan bir kahramandır. Artık sorumluluğunuz daha fazla. Sizinle beraber Necmettin Keleş ömür boyu yaşayacak. Bu isme layık olacaksınız.” dedi

Şehidimizin anne ve babasını ziyaret ettiğini belirten Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, “Erol amcamız ve Nuriye annemizi 01 Ocak 2024 tarihinde ziyaret ettiğim de ağızlarından tek bir söz duydum. Evlatlarının şehit olduğu günden bugüne kadar, 1986 yılından beri “Vatan Sağolsun” cümlesinden başka bir şey söylemediler. Bende ailemizi ziyaret ettiğim de bu okula şehidimizin isminin verileceği sözünü vermiştim. Haklarınızı bizlere helal ediniz.” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse’de “Bugün Bahçelievler Ortaokulumuza Kayserimizin ilk terör şehidi olan Necmettin Keleş ismini veriyoruz. Başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi

Konuşmaların ardında, Şehit Necmettin Keleş Ortaokulu ve Şehit Köşesi’nin açılışı Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Açılışın ardından sınıfları gezen Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet ettiler.