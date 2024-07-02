Satışı gerçekleştirilen paylar ile birlikte toplam 1.050.000.000 TL kaynak sağlayan Seğmen Gıda, halka arzdan gelen bu fonu kullanarak, gelecek dönemde daha güçlü bir finansal yapıya ulaşmayı ve sektöründe dünya markası olmasını sağlayacak yatırımlar yapmayı hedefledi. İSTANBUL (İGFA) - Gedik Yatırım, şimdi de ülkemizin gıda imalat sanayinde önemli markalarından biri olan Seğmen Gıda’nın halka arzına liderlik ediyor.

Seğmen Gıda, SEGMN koduyla 4 Temmuz’da Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

SPK’dan alınan onay sonrası geçtiğimiz hafta yatırımcılara satışa sunulan payların satışıyla, 1 milyar 50 milyon lira kaynak sağlayan Seğmen Gıda, halka arzdan gelen bu fonu kullanarak, gelecek dönemde daha güçlü bir finansal yapıya ulaşacak.

Halka açılmanın getirdiği avantajla sermayesini daha güçlü hale getiren Seğmen Gıda, bu sermaye katkısıyla mevcut tesislerinde daha entegre ve modern bir yapıya dönüşmeye, yeni yatırımlara, kurumsallaşma, şeffaflık ilkelerini benimsemesiyle de sonsuza uzanan bir işletme yapısına bürünmeyi başaracak konuma geçmeyi hedefledi.

Ana faaliyet konusu reçel, bal, fındık kreması, helva, tahin, pekmez üretimi, paketlemesi, baharat paketlemesi ve satışı olan Seğmen Gıda’nın üretim tesislerinin önemli bir bölümü, Ankara Sincan’daki 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteriyor. Osmanlı Fabrikası, Hazar Fabrikası 1 ve 2 isimli üç ayrı kurulu tesiste; reçel, bal, helva, fındık kreması, helva, tahin, pekmez, meyve sosları üretiliyor ve paketleniyor. Baharat grubunda ise tedarik edilen ürünlerin paketlemesi yapılıyor.