İhtiyat ya da günümüzde kullanılan seçimsel astroloji bir işe başlamak için şanslı veya uygun zamanların seçilmesi ile ilgilidir.

Seçimimsel astroloji de şansı biz yaratmaya çalışırız.

Bizim için önceden belirlenmiş bir an şansız ve zorlayıcı gözüküyorsa neden daha şanslı gözüken bir anda başlamayı seçmeyelim, en önemli göstergeler doğru seçim yapmak istediğimiz konuyla ilgili gezegenler burçlar evlerdir.

Tabii ki her seçimde en önemli gösterge pek tabii ki aydır aydan sonra en önemli gösterge ise AC yani yükselen ve Mc yani tepe noktası örneğin evlilik ilişkilerle ilgili Venüs para konuları, jüpiter ameliyatlarla ilgili mars iş konularıyla ilgili güneş gibi gezegen ve burçları seçim haritalarında değerlendirilir, seçim her konuda tarihi belirlemek için bizlere yardımcı olur.

https://www.aydinses.com/video/secimsel-astroloji-ile-gelecegini-sekillendirmen-mumkun