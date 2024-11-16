Don Kişot şövalye kitaplarını okuya okuya iyice onlara özenir. Dedesinden kalma zırh, kılıç ve diğer aletleri temizler, kendi gibi sıska olan atını da eyerleyip yola çıkar.

Malum Don Kişot, İspanyol şair ve romancı Miguel de Cervantes'in kendi dilinde yazdığı romanın ve o romanın kahramanının adıdır. 1605'te yayınlanmıştır.

Don Kişot şövalye kitaplarını okuya okuya iyice onlara özenir. Dedesinden kalma zırh, kılıç ve diğer aletleri temizler, kendi gibi sıska olan atını da eyerleyip yola çıkar. Sonra komşusu Sancho Panza'yı vali yapma vaatleriyle kandırıp kendine silahtar veya bizdeki kabulü ile uşak yapar. Bir köylü kızını da sevgilisi ilan eder ve her şeyini bırakıp yollara düşer.

Bizim hayatımızda ise Don Kişot bütün imkansızlıklarına rağmen yeldeğirmenlerine karşı savaşan adam demektir. Hatta halk arasında "Don Kişotluk etme " diye bir deyim de dilimize yerleşmiştir.

Yani bizim anladığımız Don Kişotluk imkansıza karşı savaşmak mücadele etmek demektir.

Türk Milletinin yaşadığı sorunlar, onca imkansızlığa rağmen vatan ve milliyet sever sever insanları bir kez daha Don Kişotluğa zorlamaktadır.

Atatürk, "Gençliğe Hitabesi"nde 'Millet, fakr-u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir' diyor. Hakikaten bugün yoksulluk çok ağır bir şekilde hissedilmekte ve çoğumuz tarafından gözlenmektedir. İnsanlarımızın çoğu karnını doyurmaktan başka bir şey düşünemez haldedir.

Bu sebeple Türk Milleti kafasını kaldırıp etrafa bakamadığı için olan biteni tam manası ile anlamakta büyük zorluklar içindedir.

Gerçi Atatürk "İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyet'i kurtarmaktır" diyor ama bunu yapmak üzere Türk Milletinin önüne geçecek insanlara ihtiyaç vardır.

İşte bu insanlar birkez daha ortaya çıkıp gerekirse Don Kişotluk edip memleketin düzlüğe çıkışına vesile olmalıdırlar.

Bu iş mazeret ve bahane kaldırmaz! Atatürkvari bir mücadele gerektirir. Rahatınızı bozmayacak ve bu işi şahsi ikbal konusu yapacak iseniz hiç ortalarda gezmeyiniz.

Bizim yeldeğirmenlerine karşı mücadele edecek siyasetçi Don Kişotlara ihtiyacımız var. Kim derse ki veya diyorsa ki, bu mücadele siyaset ile olmaz diye biliniz ki size yalan söylüyor demektir. Eğer bir insan bu dönemde vatan ve millet için siyaset yapmaya yelteniyorsa biliniz ki, o bir Don Kişot'tur.... Ve bu insanlar takdire şayan bir iş yapmaktadır.

Yani anlayacağımız odur ki, Türk Milleti önderleri ile ülkenin geleceği için vaziyete el koymalıdır...

Bilmeyenler bilenleri dinlesinler, müşterekleri yüzde yüze yakın olan insanlar bir araya gelsinler, ortak akılla strateji oluştursunlar ve hedefe doğru yol yürümeye başlasınlar!

Elbette Türk Milleti için bu çözülüş dönemini sona erdireceğiz...

Hadi bakalım Don Kişotlar ortaya!