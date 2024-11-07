NEPTÜN Balık burcundaki saltanatın sonuna doğru ilerlerken diğer dış gezgenler dediğimiz URANÜS ve PÜLÜTON ile sextil açı yapacak 2025 yılında NEPTÜN ve SATÜRÜN Koç burcuna geçiş yapacak.

Dünyada, bulunduğumuz coğrafyada ve kendi hayatımızda neler değişecek gelişecek ya da tamamen silinip gidecek.

Bu yıl, gökyüzünde çok nadir rastlanan bir hizalanma yaşanacak. Zodyak üzerinde birbirine en uzak dört gezegen Ağustos 2025’te güçlü derecelerde birbiri ile hizalanacaklar.

NEPTÜN Balık burcundaki saltanatın sonuna doğru ilerlerken diğer dış gezgenler dediğimiz URANÜS ve PÜLÜTON ile sextil açı yapacak

2025 yılında NEPTÜN ve SATÜRÜN Koç burcuna geçiş yapacak. PÜLÜTON Kova burcuna geçiş yapacak ve URANÜS İkizler burcuna geçiş yapacak ve bu geçişler burçların ilk derecelerinde kesinleşmiş olacak. Ateş ve Hava elementlerindeki burçlara geçişleri ile mevcut sınırlamaları aşmak, bilincimizi geliştirmek için konfor alanlarımızın dışına çıkmak, gerçeğe dair geniş bir anlayış geliştirebilmek garanti gözüyle gördüğümüz bazı şeyleri sarsabilir. Bu hızlı değişiklikler yaşamımızda tamamen yeni boyutlara ulaşma fırsatı da getirmiş olur bilinçte derin değişim fırsatı gibi.

Neptün Satürn Ateş elementi Koç burcunda önemli siyasi reformlar gerçekleşirken

Hava elementi Plüton Kova Uranüs İkizler burcuna yerleşiminde eğitimde kültürde teknoloji ve sosyal adalet alanında atılımlar görebiliriz. Zihne, bilime, teknoloji ve sosyal gelişime büyük ölçüde odaklanacağımız bir döneme giriyoruz.

Bu transitler inanılmaz bilimsel gelişmelere, yeni icatlara, eğitim reformlarına daha etkin ulaşım sistemlerine ilham verebilir. Olumsuz etkileri ise varoluşsal krizlere verilen tepkiler şiddetli siyasi sonuçlara neden olabilir.

Tarihe baktığımızda 1989’da Neptün ile Satürn arasında Oğlak burcundaki önceki kavuşumunda Sovyetler Birliği dağılmış ve Berlin duvarı yıkılmış, daha önceki yıllarda ise 1953’te Terazi burcundaki Neptün Satürn kavuşumunda Sovyet diktatörü Josef Stalin’in ölümünün ardından büyük bir siyasi iktidarsızlık yaşanmış. Birleşik Krallık’ın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olacak Kraliçe 2.Elizabeth taç giymiş.

Neptün Koç burcuna son kez girdiği dönemde ise 1861’de Güney eyaletlerin köleliğin kaldırılmasına itiraz edip federasyondan ayrılmak istemesiyle birlikte ABD’de iç savaş başlamış sonuçta başarısız olmaları Birleşik Devletler ’de yeni bir dönemin başlamasına neden olmuş.

Neptün ve Satürn Koç burcunda ve kavuşumları askeri konular, savaşlar olası iç çatışmaları gündeme getirebilir. Neptün Balık burcundaki transiti duygusal ve ruhsal olarak tamamlanmasını ve böylece Neptün Koç burcuna girdiğinde yeni bir döngüye geçmenin fırsatını verir.