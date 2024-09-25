Sayıştay'ın 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü Raporunda yapılan aykırılıklar dolayısıyla 'Bilançodaki Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı'nda 22 milyar 463 milyon 411 bin 62 TL eksik miktar saptandığı iddialara İletişim Başkanlığı'ndan yanıt geld.ANKARA (İGFA) - Sayıştay Raporu’ndaki rakamların yanlış aktarımına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapıldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Sayıştay'ın 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü Raporunda yapılan aykırılıklar nedeniyle 'Bilançodaki Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı'nda 22 milyar 463 milyon 411 bin 62 TL eksik miktar saptandı'' iddiası doğru olmadığı belirtildi.

20 Eylül 2024'te yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda, muhasebe hesap kodu hatasından kaynaklı 22 Milyon 463 Bin 411 TL'lik bir rakam göründüğü ifade edilen açıklamada, "Bu meblağın bazı basın yayın organlarında kasıtlı olarak “milyon” yerine “milyar” ifadesi kullanılarak, "22 Milyar 463 Milyon 411 Bin 62" TL şeklinde servis edildiği belirlenmiştir. Rapora yansıyan hata sonucunda herhangi bir kamu zararı oluşması söz konusu değildir. Yine bahse konu haberlerde, ilgili raporda yer alan 952 Bin 667 TL olan rakam, "952 milyon 667 Bin 92" TL olarak servis edilmiştir. Bu işlem maddi olmayan duran varlıkların muhasebesiyle ilgili hesap kodu hatası olup nihai mali tablolarda kamu zararına sebebiyet verilmemiştir" ifadeleri yer aldı.