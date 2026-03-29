Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Saygınlar Kulübü'nün ikinci şubesi Gölcük'te kapılarını araladı. Resmi açılışı henüz yapılmayan kulüp, 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında düzenlenen tanıtım etkinlikleriyle Gölcüklü vatandaşlarla buluştu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İhsaniye Mahallesi'nde konumlanan ve 65 yaş üstündeki bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemeyi amaçlayan kulüp, hafta boyunca çeşitli tanıtım programlarına ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda hem kulübün işleyişi hem de ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi veriliyor.

KUŞAKLAR ARASI ANLAMLI BULUŞMA

Yaşlılara Saygı Haftası'nın son gününde düzenlenen etkinlikte, kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmek amacıyla özel bir program gerçekleştirildi. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ile Gölcük'ün büyükleri bir araya geldi. Öğrenciler, hazırladıkları el emeği hediyelerle büyüklerin gönlünü kazanırken, etkinlikte samimi ve duygu dolu anlar yaşandı. Gölcük'te açılışa hazırlanan Saygınlar Kulübü'nün hafta boyunca kurum, kuruluş ve dernekleri ağırlamayı sürdürmesi planlanıyor.

Etkinlikte konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Bahar Demirhan, Saygınlar Kulübü'nün 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik çok yönlü bir yaşam alanı olarak planlandığını ifade etti. Demirhan, kulüp bünyesinde kültür-sanat, akademi, yeşil sevenler, sağlıklı yaşam, beş çayı ve torun topluluğu olmak üzere toplam altı farklı topluluğun yer aldığını belirterek, merkezde sunulacak hizmetlerin zamanla daha kapsamlı şekilde deneyimleneceğini dile getirdi.

Modern ve erişilebilir yapısıyla öne çıkan tesis; çok amaçlı salonlar, eğitim alanları, dinlenme bölümleri ve açık alanlarıyla dikkat çekiyor. Günün büyük bölümünde hizmet vermesi planlanan kulüp, ileri yaştaki bireylerin güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirebileceği şekilde tasarlandı.

SOSYAL, KÜLTÜREL VE EĞİTİM FAALİYETLERİ

Kulüp bünyesinde spor aktivitelerinden kültürel gezilere, eğitim programlarından sanatsal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede faaliyetler düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca sağlıklı yaşam, teknoloji kullanımı ve sosyal iletişim konularında da çeşitli eğitimler verilecek.

Saygınlar Kulübü ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayattan kopmadan aktif, üretken ve kaliteli bir yaşam sürmeleri hedefleniyor. Gölcük'te hayata geçirilen bu yeni merkezin, ilçedeki ihtiyaca cevap vermesi bekleniyor. Ulaşım açısından da kolaylık sağlayan merkeze; İzmit yönünden gelecek vatandaşlar 710 ve 710S hatlarını, Gölcük merkezden gelecekler ise 715, 716, 717 ve 718 numaralı otobüs hatlarını kullanarak ulaşım sağlayabilecek.