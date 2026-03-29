Kocaeli'de kültür ve sanatın kalbi bu kez 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için attı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu anlamlı gün kapsamında hem duygusal hem de coşkulu bir kutlamaya imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde kutlama gerçekleştirildi. 'Karar' oyunu öncesinde düzenlenen kutlamada tiyatro ekibi bir araya geldi. Pasta kesilerek gerçekleştirilen bu özel anlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de eşlik etti.

Ekip, sanatın birleştirici gücünü yansıtan kutlamada prömiyer heyecanını birlikte yaşadı. Kutlama programında konuşan Başkan Vekili Abiş, başta Şehir Tiyatroları ekibi olmak üzere tüm çalışanların Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayarak, sanat emekçilerine duyduğu değeri vurguladı. Abiş konuşmasının ardından ekibe çiçek takdim ederek anlamlı bir jest yaptı.

Kutlamanın ardından sahne, merakla beklenen 'Karar' oyununun prömiyerine bırakıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Duygusal anların ve etkileyici performansların öne çıktığı gecede tiyatroseverler keyifli vakit geçirdi.

SANATSEVERLER BU ÖZEL GECEDE BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Şehir Tiyatroları, sezon boyunca şehrin dört bir yanında sahne alarak kültür ve sanatı geniş kitlelerle buluşturuyor. Her yaştan izleyiciye hitap eden oyunlar, Kocaeli'yi adeta bir sanat şehrine dönüştürüyor. Bu anlamlı günün gecesinde de bir araya gelen sanatseverler, Dünya Tiyatro Günü'nün önemine dikkat çekti. Salondaki coşku ve alkışlar, tiyatronun toplumdaki yerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kocaeli Şehir Tiyatroları, sahnelediği oyunlarla ve oluşturduğu kültürel atmosferle de dikkat çekmeye devam ediyor. Sezonu 'Sinan' oyununun prömiyeriyle açan Kocaeli Şehir Tiyatroları, yıl boyunca sahnelediği oyunlarla büyük beğeni topladı. Özellikle Mimar Sinan'ın hayatını konu alan bu yapım, sanatseverlerden tam not aldı. Dünya Tiyatro Günü'nde gerçekleştirilen 'Karar' buluşması sanatın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyarken, aynı zamanda Kocaeli'nin sanatla iç içe geleceğine dair güçlü bir mesaj verdi.