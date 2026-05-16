Mardin Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mayıs ayı teması olarak belirlenen 'Biyobozunur Atık Ayı' kapsamında öğrencilere yönelik anlamlı bir eğitim programı düzenledi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Hidayet Oğuz'un koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimlerin ilk durağı, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü oldu. Geleceğin şef adaylarına; organik atıkların geri dönüşüm süreçleri, gıda atıklarının çevreye etkileri ve mutfakta kompost üretiminin önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Minik Eller Toprağa Dokundu: Zeytinli'de Eğlenceli Eğitim

Farkındalık eğitimlerinin ikinci durağı ise Yeşilli ilçesine bağlı Türkiye'nin örnek projelerinden Zeytinli Sıfır Atık Mahallesi oldu. Zeytinli İlkokulu'nda eğitim gören minik öğrenciler, evlerinden getirdikleri sebze-meyve kabukları ve çay posaları ile kendi kompost karışımlarını hazırladı. Oldukça renkli ve eğlenceli anlara sahne olan etkinlikte çocuklar, sıfır atık bilincini yaşayarak öğrendi.

'Amacımız Sürdürülebilir Bir Çevre Kültürü Yaygınlaştırmak'

Eğitimlerde öğrencilere; organik atıkların doğaya yeniden kazandırılması, geri dönüşümün önemi ve kompost üretim süreçleri uygulamalı etkinliklerle aktarıldı. Doğal gübre elde edilmesini sağlayan kompost uygulaması sayesinde, hem çöpe giden organik atık miktarı azaltılıyor hem de toprağın verimliliği doğal yollarla artırılıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çevre bilincini toplumun her kesimine yaymak ve sürdürülebilir yaşam kültürünü kente aşılamak adına bu tarz farkındalık ve eğitim projelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.