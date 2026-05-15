Ağrı Valiliği koordinesinde, il merkezi ve 5 ilçede bulunan toplam 215 köy okulunda okul güvenliğini artırmaya yönelik güvenlik kamerası kurulum çalışmaları tamamlandı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valiliği himayesinde yürütülen çalışma kapsamında, öğrencilerin daha güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla köy okullarında fiziki güvenlik tedbirleri güçlendirildi.

İl merkezi ve 5 ilçede yer alan 215 köy okuluna kurulan güvenlik kamerası sistemleriyle eğitim kurumlarının çevre güvenliği ve okul içi güvenlik kapasitesi artırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik kamerası sistemlerinin tamamlanmasının ardından okul duvarları, giriş kapıları ve çevre güvenliğine yönelik çalışmaların da hızlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, çocukların güvenliğini önceleyen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, eğitim ortamlarının daha korunaklı hale getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.