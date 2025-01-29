Türkiye’nin teknoloji buluşması TEKNOFEST, bu yıl da heyecan dolu bir yarışmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyorİSTANBUL (İGFA) -BAYKAR'ın öncülüğünde düzenlenen Savaşan İHA Yarışması, gençleri otonom teknoloji dünyasıyla tanıştırarak insansız hava araçları arasında büyük bir mücadeleye sahne olacak.

Katılımcılar, otonom sistemler konusunda bilgi edinirken, aynı zamanda savunma teknolojilerine katkı sağlama fırsatı bulacak.

Yarışmacılar, iki farklı görevde mücadele edecek; "Savaşan İHA" görevinde rakip İHA'larla mücadele ederken, "Kamikaze İHA" görevinde hedeflere otonom olarak kilitlenip imha edecekler.

Yarışmaya katılanlar, Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarına yapılan teknik gezilerle sektörü yerinde inceleme fırsatı bulacak

Yarışma için son başvuru tarihini 20 Şubat olarak duyuran Baykar'ın yarışmasıyla ilgili daha detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz