Batman’ın Sason ilçesinde 55 Köy muhtarının talebini alan Kaymakam Murat Mete Batman İl Özel İdaresinin destekleri ile İlçe Özel idaresine araç takviyesi gerçekleştirdi.

YenibaharTV / BATMAN (İGFA) - İlçe Özel İdare Müdürlüğünün iş makinası kadrosuna 1 adet 2024 model loder ve 1 adet 2024 model traktör kepçe olmak üzere yeni iş makinaları eklendiğini belirten Mete, iş makinaları teslim törenine yeni iş makinalarının kazandırılmasında emeği geçen başta Batman Valisi Ekrem Canalp olmak üzere, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve İl Özel İdaresi olmak üzere herkese teşekkür ederek vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmesi için çalışmaların sürdüğünü ve 7/24 bu çalışmaların süreceğini belirtti.

Törene Kaymakam Mete’nin yanı sıra Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, Yücebağ Belediye Başkanı Abdullah Bil, İl Genel Meclis Üyeleri Ömer Taş ve Yahya Karabaş katıldı.