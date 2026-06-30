Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Sapanca Gölü'nün doğal yapısını korumak amacıyla havza genelinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraki SASKİ, şehrin ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü Havzası'nda 6 farklı noktada 200 personel ve 23 araçla kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Göl ekosistemine zarar verebilecek cam, plastik ve çeşitli atıklar toplanarak havza daha sağlıklı bir hale kavuşturuldu.

14 kilometrelik kıyı şeridinde, 6 farklı noktada eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında göl kıyıları ve havza içerisinde biriken atıklar titizlikle toplandı.

14 kilometrelik göl havzasında yürütülen temizlik çalışmalarına 200 personel ve 23 araç katıldı. Cam şişeler, plastik atıklar, metal parçalar ile çevre kirliliğine neden olan diğer atıklar tek tek toplanarak bölgeden uzaklaştırıldı. Göl tabanında bulunan batık kayıklar ise ekipler tarafından kıyıya çıkarılarak imha edildi.

Yürütülen çalışmalar sayesinde gölün doğal görünümü korunurken su kalitesinin artırılmasına katkı sağlandı. Gölde yaşayan canlıların ise yaşam alanları daha güvenli hale getirildi.