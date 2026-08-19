Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen MASKİ GO cihazları, il genelinde yaygınlaştırılıyor.

MANİSA (İGFA) - Vatandaşların temel işlemlerini mahallelerinden ayrılmadan gerçekleştirmesine imkan sağlayan MASKİ GO, kırsal mahallelerde önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. Daha önce su ve ulaşım kartı yüklemek ya da fatura ödemek için ilçe merkezine gitmek zorunda kalan vatandaşlar, artık bu işlemleri mahallelerinde kısa sürede gerçekleştirebiliyor.

MASKİ GO cihazlarının ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde hizmete sunulduğunu belirten MASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, uygulamanın vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Özcan, 'MASKİ GO ile ulaşım kartı yükleme, su yükleme ve su faturası ödeme işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın bu işlemler için ilçe merkezine gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Böylece hem zamandan hem de ulaşım maliyetinden tasarruf sağlıyorlar. Vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Cihazlarımızı il genelinde daha fazla noktada hizmete sunmaya devam edeceğiz' dedi.

Saruhanlı'nın Halitpaşa Mahallesi'nde hizmete sunulan MASKİ GO cihazından duydukları memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Yücel Uydu, 'MASKİ GO cihazını mahallemizde görmek istiyorduk. Talebimizin ardından kısa sürede cihazımız geldi. Artık mahallemizden çıkmadan su ve ulaşım kartı yüklemelerimizi yapabiliyor, faturalarımızı ödeyebiliyoruz. Bizim için çok büyük kolaylık oldu' diye konuştu.

Alibeyli Mahalle Muhtarı Arif İldaş da MASKİ GO'nun mahalle sakinleri için önemli bir kolaylık sağladığını belirterek, 'Vatandaşlarımız bu hizmetten çok memnun. Özellikle su ve ulaşım kartı yüklemelerinde büyük kolaylık sağladı' ifadelerini kullandı.