SASKİ, SAÜ Tıp FakültesiöğrencileriniHızırilyasİçme Suyu Arıtma Tesisindemisafir etti. Halk Sağlığı Stajı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, içme suyunun güvenli hale getirilmesi için uygulanan arıtma süreçlerini uzmanlardan dinleyerek yerinde inceleme fırsatı buldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), içme suyunun tasarruflu kullanımına ve arıtılma süreçlerinin zorluğuna farkındalık oluşturmak içinöğrencileribilinçlendirmeyeyönelikçalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencileri, Halk Sağlığı Stajı programı çerçevesindeHızırilyasİçme Suyu Arıtma Tesisini ziyaret etti.Hekimler, içme suyunun kaynaktan alınarak arıtma tesislerine ulaştırılması, burada çeşitliişlemlerdengeçirilereksağlıklı hale getirilmesi ve şebekeye verilmesi surecini uzmanlardan detaylı bir şekilde öğrendi.

“Su konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz”

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Halk sağlığının temel unsurlarından biri olan temiz içme suyu konusunda farkındalığı artırmak için tesislerimizi öğrencilereaçıyoruz. ‘Bu Şehir Hepimizin’ düşüncesiyle su konusunda şehrimizde daha da fazla insana ulaşarak, musluklara ulaştırdığımız suyun hangi aşamalardan geçtiğini de böylelikle uygulamalı olarak göstermiş oluyoruz” ifadelerine yer verildi.