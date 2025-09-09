ANKARA (İGFA) -Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında düzenlenen iki ayrı operasyonda, 2 milyar 741 milyon TL değerinde 757 kilogram likit metamfetamin yakaladı. Soruşturmalar Hopa ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülüyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına karşı Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonla büyük bir başarı elde etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından videolu olarak duyurduğu operasyonlarda, toplam 2 milyar 741 milyon TL değerinde 757 kilogram likit metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri 700 kilogram, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ise 57 kilogram uyuşturucu madde yakaladı.

Bakanlık, bu operasyonların gençleri ve toplumu tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı kararlı mücadelenin bir parçası olduğunu vurgularken, operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.