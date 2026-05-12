İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın temelini attığı Gaziemir Sarnıç içme suyu şebeke ve iletim hattı projesinde çalışmalar hızla sürüyor. 205 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen 75 kilometrelik altyapı çalışmasının yüzde 50'si tamamlanırken, eskiyen hatlardan kaynaklanan su kesintileri ve basınç sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor.

İZMİR (İGFA) - Gaziemir Sarnıç Bölgesi'nde yıllar içinde eskiyen içme suyu hatlarının yol açtığı arızalar ve su yetersizliği sorunları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı kapsamlı altyapı yatırımıyla çözüme kavuşuyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın temelini attığı proje kapsamında eski şebekenin yenilenmesine yönelik çalışmaların yüzde 50'si tamamlandı. Altyapı imalatları sürerken eş zamanlı olarak asfaltlama çalışmaları da devam ediyor. Proje kapsamında Fatih, Hürriyet, Menderes ve Atatürk mahallelerinde kapsamlı bir altyapı dönüşümü gerçekleştiriliyor. Toplam 75 kilometrelik içme suyu hattının 60 kilometresini ana hatlar, 15 kilometresini ise abonelere ulaşan branşman bağlantıları oluşturuyor. 205 milyon liralık yatırım, bölgenin gelecekte artacak nüfusunun su ihtiyacını da karşılayacak şekilde planlandı.

İZSU ekipleri, projeyi öngörülen 2 yıllık süreden daha kısa zamanda tamamlamak için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Bugüne kadar 2 kilometrelik isale hattı, 28 kilometrelik içme suyu şebekesi ve 5 kilometrelik branşman bağlantısı tamamlandı. Çalışmaların tamamlandığı bölgelerde vatandaşlara yeni şebeke üzerinden su verilmeye başlandı. Özellikle otobüs güzergâhlarında altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmalarına da geçildi.