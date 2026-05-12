Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Katı Atık Entegre Tesisinde yetiştirilen binlerce sebze fidesi, Sanat Sokağı girişinde ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

MALATYA (İGFA) - Sürdürülebilir çevre anlayışı ve yerel üretimi teşvik etme hedefiyle hareket eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara 20 bin adet ücretsiz sebze fidesi dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Sanat Sokağı girişinde binlerce fide vatandaşlara ulaştırıldı.

Üreticiye ve üretime değer veren Malatya Büyükşehir Belediyesi, özellikle iklim şartlarından dolayı her gün daha büyük önem kazanan gıdaya yönelik destek veriyor. Bu bağlamda Orduzu Bölgesi'nde bin metre kare alan üzerindeki Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Entegre Tesisi'nde yetiştirdiği sebze fidelerinin üretimine devam ediyor. Atık Yönetimi Müdürlüğü ekipleri tarafından yetiştirilen sebze fideleri, kamyonlara yüklenip özenle paketlenerek Sanat Sokağı girişinde otobüste seyahat edenlere, trafikte seyir halinde bulunan araçlara ve yaya vatandaşlarla buluşturuldu.Vatandaşlara dağıtılan sebze fideleri, katı atıklardan üretilen elektrik enerjisi ve üretim sonucunda açığa çıkan ısı enerjisi ile 1000 metrekarelik serada yetiştiriliyor.

'ENERJİDEN GERİ KALAN ISI İLE SERALARDA FİDE YETİŞTİRİYORUZ'

Yetiştirilen sebze fideleri hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Osman Engin, 'Orduzu Katı Atık Entegre Tesisimizde çöpten elektrik enerjisi üretiyoruz. Bu enerjiden geriye kalan ısı ile seralarımızda fide yetiştiriyoruz. Seralarımızda yetiştirdiğimiz fideleri de her yıl ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıyoruz' dedi.