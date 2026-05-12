Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Kafe'de özel gereksinimli bireylerin oluşturduğu dernek ve kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki programa Türkiye Sakatlar Derneği, Aktif Engelliler GSK Derneği, Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Vakfı, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, Altı Nokta Körler Derneği, Down Sendromlular ve Engelliler Derneği, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği, İşitme Engelliler Derneği, İşitme Engelliler Spor Kulübü, Döşemealtı İşitme Engelliler Derneği, Engel Tanımayanlar Derneği, Engelliler Sanat Evi, Biriz Engelsiz Yaşam Derneği, Batı Akdeniz Çölyak Derneği, Uluslararası Engelli Yaşlılar Federasyonu, Türkiye Beyaz Ay Derneği, Erişilebilirlikte Yenilikçi Çözümler Derneği, Ramazan Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu (OÇEM), Tutku Bakım Evi, Artı Nefes Otizm Spor Derneği, Salih Fikri Yaman Özel Eğitim Sınıfı, Engelsiz Kafe ve Ramazan Savaş Özel Eğitim Sınıfı katıldı.

Başkan Uysal, yaptığı konuşmada toplumun gelişmişlik düzeyinin dayanışmaya ihtiyaç duyan kesimlere gösterilen yaklaşımla ölçülebileceğini söyledi.

Uysal, 'Bir şehrin ve bir ülkenin gelişmişlik derecesini ışıl ışıl caddeler değil, dayanışmaya ihtiyacı olan toplum gruplarına yapılan muamele belirler. En fazla yardıma ve dayanışmaya ihtiyaç duyan toplum kesimleri nasıl yaşıyor, onlara yönelik yaklaşım nedir; ben ona bakarım' dedi.

Kent yaşamını herkes için erişilebilir hale getirmeye çalıştıklarını ifade eden Uysal, yalnızca engelli bireyler için değil; kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için de çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Uysal, 'Elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Eksiklerimiz var, bana yetmiyor. Çok daha farklı hayallerim var ama eldeki imkanlar buna yetiyor. Dayanışmanız için, varlığınız için, çocuklarınıza verdiğiniz emek için hepinize çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.