Sakarya Valiliği koordinesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğünce eğitimin tüm kademelerinde şiddete sıfır tolerans anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Yarışmada öğrenciler; iyilik, saygı, erdem ve şiddetsiz iletişim temalarını eserleriyle anlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da ilkokul kademesinde 'İyi insan her zaman iyiliği ve saygıyı seçer', ortaokul ve lise kademelerinde ise 'Erdemli birey şiddeti değil, iyiliği seçer' anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Programa Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural, Sakarya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Atalay Gürbüz ve Türker Erol Özen katılarak öğrencilere ödüllerini verdi.

Yarışmada her kademe için ayrı ayrı birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verildi. Birincilere tablet, ikincilere akıllı saat, üçüncülere ise kablosuz kulaklık hediye edildi.

İlkokul kategorisinde Ferizli Rüveyde Güneş İlkokulu öğrencisi Ela Uzunoğlu 'Kalplerdeki Köprü' adlı eseriyle birinci olurken, ArifiyeArifbey Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu öğrencisi Aslı Ege Güvendi 'İyiliğin Zaferi' adlı eseriyle ikinci, Kaynarca Mimar Sinan İlkokulu öğrencisi Yusuf Eren Mut ise 'Dinlemenin Önemi' adlı eseriyle üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde Serdivan Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Naz Niğde 'Kalp Yönünü Ararken Büyür' adlı eseriyle birinci seçildi. Geyve Şehit Atanur Bulut Ortaokulu öğrencisi Azra Atak 'Duyulmayanın Sesi' adlı eseriyle ikinci, Ferizli Bakırlı Ortaokulu öğrencisi Damla Alkış ise 'Erdemin Sessiz Zaferi' adlı eseriyle üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise Geyve Elvan Bey Anadolu Lisesi öğrencisi Burcu Kurt 'Özümüzün Hikayesi' adlı eseriyle birincilik elde etti. Serdivan Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşegül Kızılkaya 'Kelebek' adlı eseriyle ikinci, Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Betül Esmer ise 'Sessizliğin Gürültüsü' adlı eseriyle üçüncü oldu.

Gençlerin kalemleriyle ortaya koyduğu duyarlılığın toplumsal farkındalığın artmasına önemli katkı sunduğu belirtilirken dereceye giren öğrenciler tebrik edildi.