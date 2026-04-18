Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde 'Mersin CLIMAAX İklim Risk Analizi Çalıştayı' gerçekleştirildi. Mersin CLIMAAX İklim Risk Analizi Çalıştayı; kamu kurumları, akademi, sivil toplum ve meslek odalarının geniş katılımıyla düzenlendi.

MERSİN (İGFA) - Çalıştayda, kentin 2050 vizyonu doğrultusunda karşı karşıya kalabileceği iklim riskleri bilimsel veriler ışığında ele alındı. Katılımcılar tarafından, çalıştayın yalnızca bir toplantı değil; aynı zamanda Mersin'in iklim direncini artırmaya yönelik ortak bir akıl platformu olduğuna dikkat çekilirken, paydaşların katkılarıyla kentin savunma hatlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Çalıştayın açılışında; Mersin'in iklim değişikliği ile mücadele yolculuğu, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürlüğü'nün stratejik çalışmaları ve çalıştayda bir araya gelmeye vesile olan CLIMAAX Projesi'nin temel hedeflerini, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürü Dr. Sinan Can, gerçekleştirdiği sunumla anlattı. Dr. Can'ın ardından ise çalıştayın bilimsel altlığını oluşturan teknik analizler katılımcılarla paylaşıldı. CLIMAAX Projesi kapsamında elde edilen teknik verileri ve iklim modellemelerini de teknik ekipten Hakan Duman ile Tamer Atalay katılımcılarla paylaştı. Program kapsamında gerçekleştirilen teknik sunumlarda, CLIMAAX Projesi çerçevesinde elde edilen veriler ve iklim modellemeleri paylaşıldı. Uzmanlar tarafından yapılan sunumlarda, Mersin'in karşılaşabileceği olası riskler de detaylı biçimde analiz edildi. Teknik ekip tarafından aktarılan bilgiler, katılımcılar için önemli bir veri kaynağı oluşturdu.

Çalıştayın devamında ise interaktif menti uygulaması ile katılımcıların görüşleri anlık olarak toplandı. Ardından düzenlenen masa çalışmalarıyla, belirlenen başlıklar üzerinde derinlemesine tartışmalar gerçekleştirildi. Her masada moderatörler eşliğinde yürütülen oturumlarda, katılımcılar 6 temel soru üzerinden değerlendirmelerde bulundu ve çözüm önerileri geliştirdi. Elde edilen tüm görüş ve öneriler, hem fiziksel dokümanlara hem de dijital ortama aktarılarak kayıt altına alındı. Çalışmaların sonunda her masadan seçilen temsilciler, öne çıkan bulguları kısa sunumlarla paylaştı. Çalıştayda kurulan masalarda; 'Göreceli ve Tarımsal Kuraklık', 'Isı Dalgaları', 'Orman Yangınları' ile 'Aşırı Yağış ve Taşkınlar' konuları ele alındı.

Bayrakdar: 'Projelerdeki ana tema, iklim değişikliğine uyum sağlayacak eylem planları geliştirmek'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Bayrakdar, çalıştayın açılışında gerçekleştirdiği konuşmada, katılımcılara projeye ve çalıştaya verdikleri destekler için teşekkür etti. Bayrakdar, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selam ve başarı dileklerini ileterek, 'İklim değişikliği, tüm kesimlerin ve insanların yaşamına doğrudan etki eder. Biz iklimi değiştiremeyeceğimiz için iklim bizi değiştiriyor. Değiştirdiği ölçüde de bizim uyum sağlamamız gerekiyor. Bu projelerdeki ana tema; iklim değişikliğine uyum sağlamak ve kırılganlığa karşı eylem planları geliştirmek. Bu konuda güzel bir proje gerçekleşti. Umarım sonuçları ilimize ve bölgemize önemli katkılar sağlar ve bundan sonra da böyle güzel projelerle ilgili çalışmalarınıza bir ilham kaynağı olur' dedi.

Dr. Can: 'Geçmişteki ve günümüzdeki verileri alarak, gelecekteki sorunları haritalandıracağız'

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürü Dr. Sinan Can, CLIMAAX Projesi'nin bir Avrupa Birliği (AB) Horizon Projesi olduğundan söz ederek, 2025 yılı Mart ayında hayata geçtiğini kaydetti. Söz konusu projenin 2 yıllık bir proje olduğunu kaydeden Dr. Can, 'Mersin'deki iklim değişikliğine yönelik kentsel ısı adası, aşırı yağışlar, orman yangınları gibi temaları temel alan ve bunun sayısallaştırılmasını, haritalanmasını sağlayan bir AB projesidir. Bu projedeki temel amacımız; kentimizdeki kuraklık, tarımsal kuraklık, aşırı yağışlar, seller, orman yangınları gibi iklim sorunlarını ele alarak, bunların raporlanması, kentin önerilerini almak ve bunu uluslararası mecraya taşımak' diye belirtti.

Çalıştayda 42 kurum ve kuruluşun yer aldığından söz eden Dr. Can, çalıştayın 4 ana başlık altında geniş bir katılımla gerçekleştiğine dikkat çekerek, 'Kurulan masalarda, konunun uzmanları belli başlı sorulara cevap verdiler. Bizler de bunu raporlayacağız ve birliğe göndereceğiz. Burada iklim değişikliğinin geçmişini ve günümüzü konuşarak, gelecekteki projeksiyonlarımızı ortaya koymaya çalıştık. Geçmişteki ve günümüzdeki verilerimizi alarak 2050 yılında kentsel ıslah adası, aşırı yağışlar, orman yangınları, kuraklık gibi sorunları haritalandıracağız. Böylece bundan 25 yıl sonra Mersin'de iklime dair neler meydana gelecek, neler yaşanacak, bunun risk haritalandırmaları, çevre ve sağlık sorunlarını ortaya koymaya çalışacağız' dedi.

Prof. Hazır: 'Farklı uzmanlık alanlarının aynı çatı altında toplanması çok önemli'

Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Köksal Hazır, yaşanılan yerküre içerisinde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin çok önemli bir problem haline geldiğinden bahsederek, 'Bu konudaki çalışmalar ne kadar geniş kapsamlı yapılırsa yapılsın yetersiz. Çünkü iklimle, çevreyle ve çevresel değişimle ilgili çok büyük bir kayıp var. İnsanoğlunun buna çok daha hızlı çözümler arayıp bulması gerekiyor' ifadelerine yer verdi. Büyükşehir'in böyle bir çalışmaya imza atmasının da çok değerli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hazır, 'Mersin Büyükşehir'in iklim değişikliğiyle ilgili bir daire kurmuş olması ve Mersin ile çevresinin, hatta tüm Türkiye'nin kullanabileceği bir veri tabanını oluşturmuş olması, gelecekle ilgili projeksiyonlar yapıyor olması çok güzel. Bu çalışmalar neticesinde, bu projeksiyonlara dayalı diğer projeler de mutlaka gelecektir. Bunları çok önemli buluyorum. Yani geleceğe hazırlanmak çok önemli. İklim değişikliği ile ancak böyle mücadele edebiliriz. Yani artık bizim bu kötü gidişi değiştirme şansımız yok. Bu kötü gidişe, iklimsel ve çevresel dönüşümler anlamında uyum göstermemiz gerekiyor. Bu uyumla ilgili çok faydalı bir gayret ve çaba. Ben bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum' dedi.

Açıkel: 'Çalıştay hem bizim açımızdan, hem de kent açısından çok değerli'

Yenişehir Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü'nde Şehir Plancısı olarak görev yapan Çağan Açıkel, 4 ana konu çerçevesinde çalıştayın gerçekleştiğine dikkat çekerek, kentsel ısı adası ve ısı dalgaları çalışmasının hem kendileri hem de kent açısından çok değerli olduğunu ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yılda 500 bin kişinin aşırı sıcaklardan, kentsel ısı adası ve ısı dalgaları yüzünden hayatını kaybettiğini kaydeden Açıkel, Mersin'in de dünyadaki en riskli bölgelerden biri olduğuna değindi. Açıkel, 'Çalıştay ile Mersin Büyükşehir, bilimsel verilerle bunu ortaya koydu. Özellikle haritalardan; 'en büyük sorunlar mekânsal olarak nerede oluşacak, Mersin'de en kırılgan bölgeler neresi' gibi konuları ortaya koydular. Özellikle hem Büyükşehir hem de ilçe belediyeleri için 'nerede çalışılmalı, imar düzenlemeleri ve yeşil alan çalışmaları acil olarak nerede yapılmalı' sorularına yanıt arandı' diyerek, çalıştayın Büyükşehir ile eşgüdümlü çalışabilecek kurumlar ve insan sağlığı için çok değerli olduğuna değindi.

Çalıştay boyunca ortaya çıkan fikirler, eylem planları ve stratejik öneriler kapsamlı bir 'Çalıştay Sonuç Raporu' haline getirilerek, ilgili tüm paydaşlarla paylaşılacak.