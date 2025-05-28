Edirne Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği(SARDOS) geçtiğimiz hafta Gönen'de yapılan Artemea Doğa Sporları Festivaline katıldı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu yıl 3. yapılan festivale ülkemizin her yerinden gelen 850 doğa tutkunu katıldı. Dereköy mahallesi mesire alanında kamp kuran katılımcılar muhteşem bir coğrafyada 5 gün doğanın tadını çıkardılar. Artemea Doğa Sporları Kulübü koordinasyonunda , Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gönen Belediyesi desteğinde yapılan festivalde katılımcılar gündüz hazırlanan rotalarda yürüyüş yapıp gece de konser, halk oyunları gösterisi ve camianın duayen dağcılarının söyleşilerinde hoşça vakit geçirdiler.

Artemea yolu, Balıkesir'in Gönen ilçesi sınırları içerisinde kalan 250 km. uzunluğunda uluslararası nitelikte bir doğa yürüyüş yoludur. Artemea Gönen'in antik çağlardaki ismi olup ''Artemis'in Ülkesi'' anlamına gelmektedir. Yol, Kuzeybatıdan Kınalar köyünden başlamakta, Gönen'in güneyinde dağları dolaşarak doğuda Saraçlar köyünde son bulmaktadır. Grande Randonne işaretleme sistemi ile kırmızı/beyaz olarak tamamı işaretlenmiştir. Hemen hemen her yerde bol su kaynaklarının olduğu yol, fauna ve flora yapısıyla muhteşem görsellere sahiptir.

SARDOS Dernek Başkanı Faruk Eker, festival ile ilgili duygularını şu şekilde ifade etti; “Muhteşem bir beş gün geçirdik. Başlangıcından bitimine kadar mütevazi, sabır ve hoşgörüsü yüksek bir ekip bizleri misafir etti. Coğrafya mükemmel, ilmek ilmek özenle hazırlanmış ve her metresinde ciddi bir emek harcanmış rotalarda yürürken adeta kendimizden geçtik. Oldukça yüksek katılımın olduğu festivalde Artemea Doğa Sporları Kulübü üyelerinin gösterdiği koordinasyon ve özveri takdire değerdi. İlerleyen yıllarda daha çok kitlenin talep edeceğine, uluslararası bir değer kazanacağına, ülkemizin vazgeçilmez rotalarından olacağına inancımız tamdır. Bu güzel organizasyonun hazırlanmasında başta Arteme Doğa Sporları Kulübü başkanı Mete Dinç ve üyelerine, desteğini esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine, Gönen Belediyesine, tüm emek verenlere ve katılımcılara Keşan Saros Doğa ve Spor Derneğimiz adına yürekten teşekkür ederiz.”