Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi' (TABİP) kapsamında, katma değeri yüksek ürün yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla dikilen kekiklerin hasadına başlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Turizm, sanayi, eğitim, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli'de, Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere yönelik hayata geçirdiği destekleme projeleri üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Başkan Tahir Büyükakın öncülüğünde yürütülen TABİP ile hem üreticiler gelirlerini artırıyor hem de kullanılmayan tarım arazileri ekonomiye kazandırılıyor.

5 MİLYON FİDE TOPRAKLA BULUŞTU

Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 5 milyon tıbbi ve aromatik bitki toprakla buluşturuldu. Kırsaldan kente göçün önlenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi hedeflenen proje ile aynı zamanda kadın çiftçilere de istihdam imkânı sağlanıyor.

MEVSİMİN İLK HASATI BAŞLADI

Bu sezonun ilk kekik hasadı, İzmit ve Kartepe ilçelerinde yapılmaya başlandı. İlk hasat, İzmit Şarışeyh Mahallesi'nde Metin Yaman'a ait yaklaşık 27 dönümlük kekik tarlasında gerçekleştirildi.

Kekik hasadı insan gücüyle ve aynı zamanda tasarımı ve üretimi tamamen milli ve yerli imkanlarla Büyükşehir Belediyesince yaptırılan römork yüklemeli tıbbi ve aromatik bitki hasat makinasıyla yapılıyor.

Makina sayesinde hasat, bitkilere zarar vermeden seri olarak gerçekleştiriliyor. Çiftçi Metin Yaman, verimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Tahir Büyükakın'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

DİKİM YAPILAN ALANLAR SİGORTALANDI

Büyükşehir Belediyesi Sekapark A.Ş.'nin kontrolörlüğünde 5 üretim yılı boyunca tüm tarımsal faaliyetler, çiftçilere ait sertifikalandırma süreci, eğitimler ve saha uygulamalarının takibi, uluslararası standartlara uygun olarak organik bitki sertifikalandırma doğrultusunda yapılıyor.

Satın alma garantisi ile fide dikimi gerçekleştirilen arazilerin, yıllık bitkisel ürün sigorta poliçeleri, Sekapark A.Ş. tarafından karşılanıyor. Proje doğrultusunda, Büyükşehir ziraat mühendisleri ve Sekapark A.Ş. teknik ekibi dikim yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağlarken, çiftçilere teknik konularda danışmanlık hizmeti de veriyor.

İLAÇ, TAKVİYE GIDA VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR

Büyükşehir'in kurduğu, Türkiye'nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezinde, su buharı yöntemiyle distile edilerek uçucu yağlar elde ediliyor. Uçucu yağlar ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğinde kurulan Sekapark A.Ş. Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisinde ise ürünler yüksek teknoloji ile işlenerek, uluslararası standartlara uygun olarak antioksidanlar elde ediliyor.

BAYRAKTAR'DA KEKİK ÜRETİMİ YAYGINLAŞIYOR

İzmit'in Bayraktar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Metin Yaman, atıl durumdaki tarım arazilerini değerlendirmek amacıyla kekik üretimine başladıklarını söyledi. Yaklaşık 25 dekarlık alanda kekik yetiştirdiklerini belirten Yaman, bölgede geleneksel ürünlerin dışında alternatif bir ürün denemek istediklerini ifade etti. Kekik ve diğer aromatik bitkilerin bölgenin toprak yapısı ile iklim koşullarına uygun olduğunu vurgulayan Yaman, 'Su kaynaklarının giderek daha önemli hale geldiği günümüzde, daha az su tüketen ürünlerin tercih edilmesinin hem üreticiye hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyoruz' dedi.

'ALIM GARANTİLİ OLMASI GÜVENCE SAĞLADI'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sözleşmeli tarım projesi kapsamında üretime başladıklarını anlatan Yaman, ürünün alım garantisiyle desteklenmesinin kendileri için önemli bir güvence olduğunu belirtti. Üreticilerin en büyük sorunlarından birinin pazarlama olduğunu dile getiren Yaman, 'Ürettiğiniz ürünü satamazsanız emekleriniz karşılığını bulmuyor. Bu nedenle ürün seçerken pazarının da hazır olması gerekiyor. Belediyenin verdiği destek ve alım garantisi sayesinde bu ürüne yöneldik ve oldukça memnunuz.' diye konuştu.

ÜRETTİ, KAZANDI VE TAVSİYE EDİYOR

İki yıldır hasat yaptıklarını ifade eden Yaman, geçen yıl yaklaşık 3,5-4 ton ürün elde ettiklerini, bu yıl da benzer bir verim beklediklerini söyledi. Bayraktar Mahallesi'nde kekik üretiminin bölge için uygun bir alternatif olduğunu vurgulayan Metin Yaman, 'Toprak ve su isteği açısından bu ürünün Kandıra ve çevresi için önemli bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle üreticilere de tavsiye ediyorum' ifadelerini kullandı.