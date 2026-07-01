Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı'nda 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında görme engelli gençlere özel yaz kampı düzenledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen kampa, gençlere refakat eden aile üyeleri de katıldı.

Kamp süresince sanat atölyeleri, açık hava etkinlikleri, sportif faaliyetler ve akşam eğlenceleriyle dolu dolu vakit geçiren gençler hem doğanın tadını çıkardı hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal bağlarını güçlendirdi.

Katılımcıların çoğunluğunu Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü üyeleri oluşturdu.

Kampın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade eden Bursalı gençler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.