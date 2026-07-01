Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı bölgesinde ruhsatsız yapıların yıkımını gerçekleştirirken, tarihi mirası koruyarak alanı modern bir kamusal mekâna dönüştürmeyi hedefliyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi; Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede hem tarihi mirasın korunmasını, hem de kamusal alanların yeniden düzenlenmesini hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada; ilgili kurum kararları doğrultusunda ruhsatsız olduğu tespit edilen yapıların yıkım işlemleri, mevzuata uygun şekilde gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar sırasında bölgede bulunan 2 tarihi kilise kapısı da özel koruma önlemleri ile muhafaza altına alındı. Böylece, alanın sahip olduğu kültürel ve tarihi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bölgede yeni bir aşamaya geçilecek. Yenileme Alanı 1. Etap Avan Projesi kapsamında, müze uzmanlarının gözetiminde bilimsel arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Kazılarda elde edilecek bulgular doğrultusunda da bölgenin tarihi dokusu korunarak alan yeniden düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi söz konusu bölgede yapılaşmayı artırmak yerine; Mersin'in tarihini yaşatan, vatandaşların nefes alabileceği ve sosyal yaşamına katkı sunacak nitelikli bir yeşil alan oluşturmayı hedefliyor.

Kırmızı Lacivert Kent Meydanı'nın devamı niteliğinde planlanan proje tamamlandığında; alan hem tarihi mirası görünür kılan, hem de kent sakinlerine yeni bir yaşam alanı sunan örnek bir kamusal mekâna dönüşecek.

TARIM: 'VATANDAŞLARIMIZIN KEYİFLİ VAKİT GEÇİRECEĞİ BİR YAŞAM ALANI ORTAYA ÇIKACAK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yapım Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Restorasyon Teknikeri Semiha Tarım, Zafer Çarşısı'nda yürütülen çalışmanın yalnızca bir yıkım çalışması olmadığını, Mersin'in tarihine ve geleceğine sahip çıkan bir çalışma olduğunu anlatarak, 'Süreci başından beri sahada takip ediyoruz. Zafer Çarşısı olarak bilinen ve kaldırılan yapıların tamamı, ilgili kurum kararları doğrultusunda ruhsatsız olduğu tespit edilen yapılar. Yasal bildirimler yapılmış, vatandaşlarımıza mevzuatın öngördüğü süreler tanınmış ve tüm işlemler hukuki süreçler tamamlanarak yürütülmüştür' dedi.